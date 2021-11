얼굴 화상입은 채 발견된 새끼 고양이...경찰 수사 착수

경찰 "누군에게 동물학대 당한 듯...CCTV 분석해 수사할 방침"



[아시아경제 윤슬기 기자] 생후 3개월 된 길고양이가 얼굴에 심한 화상을 입은 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

전남 완도경찰서는 지난 13일 전남 완도군 완도읍 한 논밭에서 길고양이 한 마리가 얼굴에 화상을 입은 상태로 주민에게 발견됐다고 16일 밝혔다.

현재 고양이는 목포 지역 동물병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 발견 당시 고양이는 눈과 코에 화상을 입은 채였으며 학대당한 것으로 의심된다.

이 마을에서는 약 6개월 전에도 다른 고양이가 등과 귀에 화상을 입은 채 발견된 것으로 알려졌다.

경찰은 누군가가 길고양이를 학대한 것으로 보고 고양이가 발견된 지역의 폐쇄회로(CC)TV를 분석하는 등 수사를 진행하고 있다.

완도경찰서 관계자는 "누군가에 의해 명백하게 동물학대가 이뤄진 것으로 보인다"라며 "고양이가 발견된 지역의 CCTV 분석해 수사할 방침이다"라고 말했다.

한편 현행 동물학대죄는 최고 3년 이하 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처해진다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr