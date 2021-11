기업銀-소상공인연합회, 소상공인 디지털 경쟁력 강화 위한 업무협약

컨설팅 무료지원, 디지털 인프라 제공 등 디지털 경쟁력 강화 지원

[아시아경제 박선미 기자]IBK기업은행은 소상공인연합회와 ‘소상공인의 디지털 경쟁력 강화를 위한 업무협약’을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 협약으로 기업은행은 ▲세무, 노무, 특허 등 컨설팅 무료지원 ▲디지털 인프라 제공 ▲포용금융 지원 및 정기 간담회 실시 등 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인들의 디지털 경쟁력 강화를 지원할 예정이다.

소상공인연합회는 기업은행이 제공하는 스마트폰용 결제단말기 앱 '박스포스'(BOX POS)를 연합회 회원들이 적극 활용할 수 있도록 안내할 예정이다. 박스포스는 상품을 판매하는 사업자가 자신의 스마트폰에 IBK박스포스 애플리케이션(앱)을 다운받아 가입비와 이용료 없이 카드결제단말기로 사용할 수 있는 혁신적인 서비스이다.

윤종원 기업은행장은 “이번 협약이 소상공인에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 상생모델이 되도록 적극 협력할 것”이라며 “향후 소상공인의 디지털 경쟁력 강화를 위한 포용금융 지원 등으로 협력 범위를 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

