에셋플러스운용, ‘강방천표’ 플랫폼 액티브 ETF 2종 출시

테마·섹터 아닌 비즈니스모델에 기반한 액티브ETF

[아시아경제 이민지 기자] 에셋플러스자산운용은 16일 플랫폼비즈니스모델에 투자하는 ‘에셋플러스 플랫폼 액티브 ETF’ 2종을 출시했다고 밝혔다. 글로벌주식시장에 투자하는 ‘에셋플러스 글로벌 플랫폼 액티브 ETF’와 한국주식시장에 투자하는 ‘에셋플러스 코리아 플랫폼 액티브 ETF’이다.

에셋플러스는 세상의 급변하는 질서 속에서 플랫폼의 구도가 바뀌고 있는 것을 주목했다. △기술의 진부화가 가속화되는 세상과 △기술의 진부화가 빨라질수록 조직은 더 유연하게 바뀌는 경향성(Agile 조직화) 등이다. 과거 기업들은 라인 공정(기획, 개발, 생산, 유통 등)이 일반적이었다면 앞으로는 라인의 단계 단계를 쪼개어 기민하게 아웃소싱하는 ‘분절화’ 된 세상이 될 것이란 셈이다.

강방천 에셋플러스자산운용 회장은 “분절화된 밸류체인의 한 영역을 장악하는 기업들을 주목했다”며 “이들을 새로운 구도의 플랫폼 기업이라고 재정의해 액티브 ETF로 만들었다”고 설명했다.

에셋플러스 플랫폼 액티브ETF는 테마나 섹터가 아닌 비즈니스모델을 기반으로 설계된 액티브ETF이다. 주목하는 플랫폼비즈니스의 생태계는 지적재산권 기반 플랫폼(설계자산, 디자인플랫폼), 제조기반플랫폼(파운드리, CRM/CMO, OEM/ODM플랫폼), 서비스기반 플랫폼(광고, 공유경제, 커머스, 게임/엔터, 구독, 데이터플랫폼), 융합형플랫폼(클라우드, OS플랫폼) 등이다.

향후에도 생태계는 계속 확대될 것으로 기대된다. 현재 투자 가능한 대상기업은 글로벌이 약100여개, 코리아는 약 50여 개에 이른다. 이들 기업 가운데 최고의 기업들만을 엄선해 플랫폼 액티브ETF에 담을 예정이다. 고태훈 책임운용역은 “장기 지속가능한 비즈니스모델에 투자하기 때문에 인내심 있는 투자로 임한다면 더 낮은 변동성으로 더 나은 수익을 얻을 수 있을 것”이라고 말했다.

글로벌과 코리아 플랫폼 액티브ETF의 비교지수는 각각 S&P500과 Fnguide 플랫폼 지수이다. 종목 수는 20개 내외로 압축할 예정이고 한국의 액티브ETF로서는 최초로 종목당 25%까지 투자가 가능하도록 설계했다.

강방천 회장은 “차별화된 액티브ETF를 순차적으로 선보이겠다”며 “미래성장의 꿈을 담아내는 액티브펀드의 명가답게 ‘Only One’ 이 될 액티브ETF의 산실이 되겠다” 라고 미래비전을 밝혔다.

한편 에셋플러스는 투자자 소통을 위해 액티브 ETF의 기초부터 플랫폼 액티브 ETF의 투자전략까지 상세히 다룬 동영상 16편을 에셋플러스 유튜브에 공개했다.

