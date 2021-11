한복 교복, 英 빅토리아 앨버트 박물관에 전시

16일 로잘리 김 수석 전시기획자에게 기증서와 함께 전달

우리 옷 한복이 세계 최대 장식예술 박물관인 영국 빅토리아 앨버트 박물관에 전시된다. 문화체육관광부와 한복진흥센터는 16일 오후 로잘리 김 수석 전시기획자에게 한복 교복과 기증서를 전달한다. 곧은깃 덧저고리·사폭변형바지의 남학생용 교복과 한복 내리닫이(원피스)를 현대적으로 변형한 단령덧저고리 원피스의 여학생용 교복이다. 문체부와 한복진흥센터는 2019년부터 한복 교복을 개발해 보급하고 있다.

한복 교복은 빅토리아 앨버트 박물관이 내년 9월 '한류(Hallyu! The Korean Wave)'를 주제로 마련하는 기획전에서 K-팝 스타가 입은 한복, 전통한복 등과 함께 소개된다. 이진식 문체부 문화정책관은 "세계적인 한류 열풍 속에 한복의 아름다움이 해외에 알려진 결과"라며 "다양한 한복을 보일 수 있도록 박물관과 협력하겠다"고 말했다. 한복은 방탄소년단(BTS), 블랙핑크 등 K-팝 스타들이 무대의상으로 입어 화제를 모았다. 지난 9월에는 영국 옥스퍼드 영어사전에 한국어 단어로 '한복(hanbok)'이 등재되기도 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr