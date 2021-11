삼성 美파운드리 신공장, 테일러로 기우나…오스틴 신청서 철회

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,800 전일대비 400 등락률 +0.56% 거래량 6,075,169 전일가 71,400 2021.11.16 11:55 장중(20분지연) 관련기사 5년 만에 美출장 간 이재용…삼성 고객사와 신뢰부터 다진다임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!코스피, 장중 '3000선' 회복..."미-중 정상회담 기대감 영향" close 가 170억달러(약 20조원)를 투자하는 미국 파운드리(반도체 위탁생산) 신공장 건설과 관련해 미국 텍사스 주 정부에 제출한 오스틴시 프로젝트 세금감면 신청서가 철회된 것으로 파악됐다. 오스틴시는 같은 주 테일러시와 함께 신규 공장이 들어설 후보지로 거론되던 지역이다. 세금감면 신청서가 철회되면서 테일러시가 최종 후보지로 선정된 것 아니냐는 관측이 나온다.

16일 텍사스주 사이트에 따르면 삼성전자가 올해 초 미국 텍사스 주정부 사이트에 제출한 오스틴 반도체 투자 프로젝트 세금감면 신청서는 최근 사이트에서 철회됐다. 삼성전자가 텍사스 내 다른 후보지인 테일러에 제출한 세금감면 신청서는 주 정부 사이트에서 여전히 유효한 상태다.

이 때문에 현지에서는 오스틴이 삼성전자의 투자 후보지에서 제외된 것이 아니냐는 분석이 나왔다. 현지 매체 '오스틴 비즈니스 저널'은 "텍사스 재무부 대변인은 해당 신청서가 지난주 철회됐다고 확인했다"며 "삼성전자가 오스틴을 후보 리스트에서 제외하는 것으로 보인다"고 전했다.

오스틴시에는 이미 삼성전자 파운드리 공장이 들어서 있다. 검증된 지역이라는 점에서 신규 공장의 유력 후보지로 거론됐으나 올해 초 기습 한파에 따른 오스틴시의 일방적인 정전 결정으로 반도체 생산 과정에서 수천억원의 피해가 발생하기도 했다. 여기에 테일러시가 향후 30년간 삼성전자의 재산세 대부분을 환급해주는 세금 인센티브를 지난 9월 확정하는 등 공장 유치를 위해 적극적인 모습을 보이면서 테일러시로 기우는 것 아니냐는 관측이 나왔다.

이에 대해 삼성전자 측은 "복수의 후보지를 여전히 검토 중이며 최종 투자는 확정되지 않았다"고 선을 그었다.

