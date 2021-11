[아시아경제 이광호 기자]한국주택금융공사는 청년 맞춤형 전·월세자금 보증 상품을 이용하고 있는 고객을 대상으로 체험수기를 공모한다고 16일 밝혔다.

공모기간은 17일부터 다음달 8일까지이며, 상품이용 관련 체험사례·감동사연·각종 에피소드 등을 주제로 작성해 공사 홈페이지에 업로드하거나 우편을 통해 접수하면 된다.

주택금융공사는 응모작에 대해 공감성·전달력 등을 종합 심사해 최우수상 1명(100만원), 우수상 3명(각 40만원), 장려상 4명(각 20만원)을 선정할 계획이다. 공모결과는 개별통보 및 공사 홈페이지를 통해 12월 말 발표할 예정이다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr