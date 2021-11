28만명 동시투약 가능한 마약 밀반입…마약유통 조직 등 71명 검거

[아시아경제 정동훈 기자] 약 28만명 이상이 동시 투약 가능한 대량의 필로폰을 동남아에서 들여온 일당이 검거됐다.

서울경찰청 마약범죄수사대는 16일 동남아에서 대량의 필로폰 등을 밀반입한 국내 주요 마약류 유통조직 등 전국적으로 마약류를 유통·판매한 일당 26명과 이들로부터 마약류를 매수·투약한 45명 등 71명을 검거하고 이 중 22명을 구속했다고 밝혔다.

경찰은 수사과정에서 판매총책 2명과 자금 관리책 1명, 보관ㆍ관리책(창고지기) 1명, 지역 판매책 5명, 중간 판매책 17명 등을 검거했다. 또한 필로폰 6.64㎏을 비롯해 ▲합성대마 5.46㎏ ▲엑스터시 5,191정 ▲케타민 1.04㎏ 등 28만7800여명이 투약할 수 있는 시가 270억원 상당의 마약류를 압수했다. 이중 필로폰 6.64㎏은, 지난해 경찰에서 압수한 필로폰(24.5kg)의 27.1%에 육박하는 양이다. 22만명이 동시에 투약 가능하다.

경찰은 작년 10월 중국동포 대상 필로폰 판매 자체첩보 입수 후 1년간의 집중수사를 통해 국내에서 활동 중인 주요 마약류 유통조직 일당을 순차 특정ㆍ전원 검거했다. 검거된 이들은 내국인 판매총책 2명(모두 구속)을 상선으로 해 서울ㆍ경기ㆍ인천ㆍ충청 등 각 지역별 판매책을 두고 그 밑으로 중간 판매책을 통해 마약류를 유통하는 등 지난해 5월부터 올해 8월까지 점조직 형태로 조직을 운영했다. 이들은 소셜네트워크서비스(SNS) 등을 통해 소위 '던지기 방식'으로 전국 각지에 필로폰ㆍ합성대마 등 대량의 마약류를 공급한 것으로 확인했다.

수사결과, 이들은 필로폰 등 대량의 마약류를 밀반입하는 과정에서 세관의 감시망을 피하기 위해 동남아 등 현지에서 차량용 부품을 분해한 뒤, 500~700g의 필로폰을 내부에 은닉한 후 이를 재조립해 위장했다. 이같은 부품은 국제우편(EMS)을 통해 국내로 들여온 것으로 확인했다.

경찰은 동남아에 체류중인 필로폰 등 마약류 밀수총책을 특정하고 인터폴 적색수배와 함께, 현지 법집행기관과의 긴밀한 협조를 통해 밀수총책의 신병을 조속히 확보할 계획이다.

서울경찰청 마약범죄수사대 관계자는 "연말까지 가용 수사역량을 총동원하여 주요 마약류 유통ㆍ공급사범을 중심으로 ‘연중 쉼없는 단속활동’을 전개하는 등 생활 속 마약류 확산 차단에 주력할 방침"이라며 "마약류는 한 번의 호기심이나 실수로 경험하더라도 중독성과 의존이 생겨 끊기 어렵고 끊더라도 뇌 손상을 일으켜 완전히 회복하기 어려우므로 처음부터 접촉하지 않아야 한다"고 밝혔다.

