한 발짝 더…베트남 경쟁당국, 대한항공-아시아나 기업결합 승인

한국·미국·EU·중국·일본 5개국 심사 남아

[아시아경제 유제훈 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 30,400 2021.11.16 08:44 장시작전(20분지연) 관련기사 거세진 인플레 압력에…투자 전략 '갈팡질팡' 제27회 대한항공 여행사진 공모전 개최…내달 접수[클릭 e종목]"대한항공, 화물 운임 상승이 이익 개선 견인" close 의 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 22,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,850 2021.11.16 08:44 장시작전(20분지연) 관련기사 아시아나항공, 3분기 영업이익 1603억…전년比 2680%↑아시아나항공, 무역협회와 中企 수출 지원 협약"물류대란 숨통 틔운다"…무협-아시아나항공, '중소기업 화물전용 여객기' 지원 close 인수·통합 작업이 한 발짝씩 진전되고 있다. 인수·통합의 선결조건인 각 국의 기업결합심사가 하나 둘 마무리 되고 있어서다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 30,400 2021.11.16 08:44 장시작전(20분지연) 관련기사 거세진 인플레 압력에…투자 전략 '갈팡질팡' 제27회 대한항공 여행사진 공모전 개최…내달 접수[클릭 e종목]"대한항공, 화물 운임 상승이 이익 개선 견인" close 은 최근 베트남 경쟁당국이 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 22,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,850 2021.11.16 08:44 장시작전(20분지연) 관련기사 아시아나항공, 3분기 영업이익 1603억…전년比 2680%↑아시아나항공, 무역협회와 中企 수출 지원 협약"물류대란 숨통 틔운다"…무협-아시아나항공, '중소기업 화물전용 여객기' 지원 close 인수와 관련한 기업결합을 승인했다고 16일 밝혔다. 베트남은 9개 필수 기업결합 신고 국가 중 하나다.

베트남 산업통상부는 승인 결정문을 통해 " 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 30,400 2021.11.16 08:44 장시작전(20분지연) 관련기사 거세진 인플레 압력에…투자 전략 '갈팡질팡' 제27회 대한항공 여행사진 공모전 개최…내달 접수[클릭 e종목]"대한항공, 화물 운임 상승이 이익 개선 견인" close 의 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 22,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,850 2021.11.16 08:44 장시작전(20분지연) 관련기사 아시아나항공, 3분기 영업이익 1603억…전년比 2680%↑아시아나항공, 무역협회와 中企 수출 지원 협약"물류대란 숨통 틔운다"…무협-아시아나항공, '중소기업 화물전용 여객기' 지원 close 인수·합병은 베트남 경쟁법상 금지되는 거래가 아니"라며 "향후 베트남 경쟁법 규정을 준수해 달라"고 전했다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 30,400 2021.11.16 08:44 장시작전(20분지연) 관련기사 거세진 인플레 압력에…투자 전략 '갈팡질팡' 제27회 대한항공 여행사진 공모전 개최…내달 접수[클릭 e종목]"대한항공, 화물 운임 상승이 이익 개선 견인" close 은 지난 1월 9개 필수신고국가 경쟁 당국에 기업결합신고를 진행한 이래 현재까지 터키, 대만, 베트남 당국의 심사를 통과했다. 태국 역시 기업결합 사전심사 대상이 아님을 대한항고에 통보 한 바 있다. 이외 임의신고국가인 말레이시아로부터 승인결정을 받았으며, 필리핀 경쟁당국으로부터도 신고대상이 아니므로 절차를 종결한단 의견을 접수했다.

이로써 승인절차가 남은 필수신고국가는 대한민국, 미국, 유럽연합(EU), 중국, 일본 등 5개국으로 줄었다. 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 30,400 2021.11.16 08:44 장시작전(20분지연) 관련기사 거세진 인플레 압력에…투자 전략 '갈팡질팡' 제27회 대한항공 여행사진 공모전 개최…내달 접수[클릭 e종목]"대한항공, 화물 운임 상승이 이익 개선 견인" close 은 이들 국가 경쟁당국의 추가 요청사항에 적극 협조하면서 승인을 기다리고 있으며, 조속한 시일 내 절차를 마무리해 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 22,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,850 2021.11.16 08:44 장시작전(20분지연) 관련기사 아시아나항공, 3분기 영업이익 1603억…전년比 2680%↑아시아나항공, 무역협회와 中企 수출 지원 협약"물류대란 숨통 틔운다"…무협-아시아나항공, '중소기업 화물전용 여객기' 지원 close 인수를 종결한단 계획이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr