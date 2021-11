이철희 "'선거중립' 요청한 尹에 '믿어달라' 말해"

文대통령 딸 관사 거주, '대통령 스트레스' 감안하면 양해 가능

[아시아경제 이지은 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보 측에 지난 15일 축하난을 전달한 이철희 정무수석이 '선거 중립'을 요청한 윤 후보 측에 '걱정되더라도 믿어달라'는 취지의 말을 전했다고 밝혔다. 문재인 대통령의 딸이 청와대 관사에서 거주하는 것은 대통령의 업무 스트레스를 감안하면 양해 가능한 문제라고 해명했다.

이 수석은 16일 오전 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "문 대통령이 그런 부분의 의지가 분명하시니 걱정되더라도 믿어달라 말했다"며 이같이 밝혔다.

이 수석은 전날 윤 후보에게 축하난을 전달했으며, 윤 후보는 비공개 면담에서 문 대통령에 대한 대선 중립을 요구했다.

최근 국민의힘은 선거를 앞두고 정부가 여당의 공약을 개발하는 등 선거에 개입하고 있다는 의혹을 제기하고 있다. 이와 관련, 청와대 비서관 출신인 박진규 산업통상자원부 제1차관 등 공무원 4명을 대검찰청에 고발하기도 했다.

이 수석은 이처럼 야당이 공정선거를 강조하고 있는 데 대해 "야당 입장에서는 걱정할 수 있다"면서도 "그러나 우리 민주주의 수준에 대한 신뢰가 있었으면 한다"고 말했다.

그는 "대통령도 나쁜 짓을 하거나 본인에게 주어진 권력이상으로 (권력을) 사유화하면 탄핵하는 나라 아닌가"라며 "장관들이 법에 금지된 선거개입 행위나 불공정 행위를 한다면 감당 가능한가"라고 되물었다.

이 수석은 "아마 야당도 문 대통령의 선거중립 의지는 분명하고, 실제 그렇게 할 것이라는 신뢰는 갖고 있을 것"이라고 덧붙였다.

앞서 김정재 국민의힘 의원이 유영민 청와대 비서실장에게 '대통령 탈당'을 권유한 데 대해서는 "(대통령 탈당은) 과거 잘못된 관행"이라며 "책임정치, 정당정치 관점에서 대통령의 당적 유지가 필요하다"고 말했다.

제3지대 후보인 김동연 전 경제부총리에게도 축하난을 전달한 것과 관련, 특별한 의도가 있는 것 아니냐는 해석이 나오고 있는 데 대해서는 "과잉 해석"이라며 "특별한 기준이 있는 것이 아니고, 언론에서 '유력 후보'라고 언급한 분만 전달했다"고 답했다.

문 대통령의 딸 다혜씨가 청와대 관저에 거주하는 것을 두고 비판이 나오는 데 대해서는 "과하다"며 "대통령이라는 자리가 스트레스도 많고 힘든 자리인데 그 대통령이 평상심을 갖고 밝고 유쾌한 분위기에서 일하려면 충분히 양해 가능한 것"이라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr