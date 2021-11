[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 남부소방서(서장 이정자)는 겨울철 화재예방 분위기 조성을 위해 불조심 강조의 달을 맞아 화재예방 캠페인을 실시했다고 밝혔다.

이번 캠페인은 남구청에서 주관하는 ‘제10회 굿모닝! 양림’ 행사와 연계, 양림동 펭귄마을 지역주민과 관광객 등을 대상으로 화재위험이 증가하는 겨울철을 앞두고 경각심을 고취하고자 실시됐다.

주요 내용은 11월 불조심 강조의 달을 맞아 불나면 대피 먼저 홍보, 주택용 소방시설 설치 홍보, 겨울용품 안전 사용법 등이다.

김행모 예방안전과장은 "시민 안전문화 확산 및 화재로부터 안전한 분위기를 조성해 시민들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 예방 활동에 최선을 다하겠다"라고 말했다.

