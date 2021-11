의료도 글로벌시대 … 고신대복음병원, 부산국제의료관광컨벤션 13년 연속 참여

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 고신대복음병원이 코로나19 일상 회복 전환 시기에 열린 제13회 부산 국제 의료관광컨벤션에 참가했다.

행사는 부산시가 주최하고 부산권 의료산업협의회가 지난 12일부터 13일까지 주관했다.

행사에서 고신대 병원은 러시아와 몽골 헬시 라이프, 사우디 알림인터네셔널과 비대면 강의, 회의를 진행했다. 러시아 사하공화국 1번 병원 국립 의학센터와는 의료관광 활성화를 위한 양해각서를 체결했다.

‘부산 명의 초청 건강강좌’에서 위암 명의는 박무인 교수로, 대장암 명의는 박선자 교수를 선정했다.

박선자 교수는 국내외 생중계 온·오프라인 강연 ‘대장암 환자 치료’를 진행했다.

가정의학과 강지훈 교수는 부산 서구 의료관광특구 해외 네트워크 구축을 위해 열린 한·러 의료진 국제학술대회에서 방한하는 러시아 환자의 추세와 치료법, 사전·사후관리에 관한 궁금증을 풀어줬다.

부산권 의료산업협의회 김진수 대표이사장은 개회사에서 “올해 온·오프라인으로 열리는 이 행사가 부산 의료관광의 새 문을 열길 기대한다”고 말했다.

행사와 별도 진행된 부·울·경 내분비 관련 행사에서는 안과 이상준 교수가 ‘눈과 당뇨’에 대한 강의도 진행했다.

