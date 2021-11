코웨이, '고객만족경영시스템 ISO 10002' 3년 연속 획득

고객의 요구와 기대에 체계적이고 신뢰성 있게 응대 평가

[아시아경제 김철현 기자] 코웨이(대표 이해선·서장원)는 한국경영인증원으로부터 '고객만족경영시스템(ISO 10002)' 인증을 3년 연속 획득했다고 15일 밝혔다. '고객만족경영시스템 ISO 10002' 인증은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 고객만족경영시스템 표준에 따라 고객의 요구와 기대를 체계적이고 신뢰성 있게 응대하는 기업임을 인정하는 국제인증이다.

코웨이는 지난 2019년 ISO 10002 인증을 최초 획득한 데 이어, 올해 진행된 사후심사에서 적합 판정을 받아 3년 연속 고객만족경영시스템 인증을 유지하게 됐다. 코웨이는 이번 심사에서 고객의 요구를 면밀히 분석해 고객이 필요로 하는 서비스를 제공함으로써 고객 관점의 서비스를 강화한 점에서 우수한 평가를 받았다고 설명했다.

코웨이는 방문관리 서비스 간 서비스 내용에 대해 알고 싶다는 고객의 의견을 반영해 관리 서비스를 가시화 시킨 '코디 서비스 키트'를 도입했다. 이는 필터로 거른 깨끗한 물로 정수기 내부를 살균해 주고 서비스 진행 내용을 소리와 화면으로 알려주는 코웨이만의 전문화된 서비스 도구이다. 또한 코웨이는 고객들의 높아진 위생 관리 니즈에 따라 눈에 보이는 안심 서비스를 제공하고 있다. 얼음 정수기 사용 고객을 대상으로 방문 관리 후 얼음 정수기 내부 탱크 사진을 전송해 주는 '안심 포토 서비스'를 도입했다. 이외에도 코웨이는 신개념 화상 서비스인 보이는 상담 서비스 도입 등 고객의 요구에 신속하고 정확하게 응답하기 위해 다양한 고객 만족 활동을 하고 있다.

코웨이 관계자는 "앞으로도 고객의 입장에서 고객이 필요로 하는 서비스 제공을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

