광주 서구, 유덕동 행정복지센터 등에 ‘주민 소리함’ 설치

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)가 최근 ‘22년도 생활SOC 복합화 사업 선정’과 관련해 유덕동 버들마을 다목적센터 복합문화공간 구성을 위한 지역주민 의견을 수렴하고자 주민 소리함을 설치했다.

15일 서구에 따르면 ‘생활SOC 복합화 사업’은 하나의 시설에 건강·보육·교육·문화·체육시설 등을 복합해 건립하는 생활 필수 인프라 지원사업이다.

유덕동 버들마을 다목적센터는 구 유촌동 우체국 부지에 지상 3층, 연면적 990㎡ 규모의 주민건강을 위한 거점 역할을 하는 ‘건강생활지원센터’와 자치 프로그램 활동을 위한 ‘생활문화센터’를 조성함으로써 주민 밀착형 복합문화공간을 제공하게 된다.

주민 소리함은 유덕동 행정복지센터, 덕흥마을 복지회관, 유덕동 버들마을 다목적센터 부지인 유촌동우체국 365코너에 설치했으며 내달 20일까지 지역주민들의 의견을 듣고 앞으로의 건립 추진에 적극 반영하고자 한다.

서구 관계자는 “주민 소리함 설치를 통해 유덕동 버들마을 다목적센터 건립 시 주민 의견을 적극 반영하고자 한다”며 “지역 주민 삶의 질 향상을 위해 생활SOC복합화 사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다고”고 말했다.

