[아시아경제 이민지 기자] 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 16,600 전일대비 1,450 등락률 +9.57% 거래량 5,859,268 전일가 15,150 2021.11.15 14:27 장중(20분지연) 관련기사 수익률 신화! “제2의 셀트리온” 나왔다! 임상발표 또 한 번 신기록 달성!“자이언트스텝” 보다 큰거 온다! 新메타버스 대장주 탄생! 임상 3상완료! “휴마시스” 뛰어 넘을 NEW 바이오! close 는 3분기 영업이익 698억원을 기록해 전년동기대비 7925.97% 늘었다고 15일 공시했다. 매출액은 2155% 증가한 1014억원, 순이익은 563억원으로 8332% 증가했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr