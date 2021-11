文대통령 "FLNG 생산할 LNG, 세계 탄소중립 여정에 힘 될 것"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 15일 거제에서 열린 '부유식 해양 LNG 액화플랜트(FLNG)' 출항 명명식에서 "FLNG가 대량 생산하게 될 LNG(천연가스)는 세계가 탄소중립으로 가는 여정에도 큰 힘이 될 것"이라고 기대감을 내비쳤다.

문 대통령은 이날 경남 거제 삼성중공업에서 열린 'FLNG 출항 명명식'에 참석, 축사를 통해 "탄소중립에 이르는 과정 동안 화석연료 중 탄소 배출량이 가장 낮고 발전효율이 높은 LNG는 석탄과 석유를 대체할 수 있는 가장 훌륭한 저탄소 에너지원"이라며 이같이 밝혔다.

FLNG는 해상에 부유한 상태로 LNG를 생산·저장·출하할 수 있는 해상 이동식 복합기능 플랜트로, 이번 명명식의 주인공인 '코랄-술(Coral-Sul)' 호는 삼성중공업이 2017년 수주받은 것이다. 16일 모잠비크 해상으로 출항, 우리나라 가스공사가 10% 지분으로 참여한 모잠비크 제4해상 광구에서 내년부터 LNG 생산을 시작한다.

문 대통령은 "모잠비크 해상가스전은 세계 최대 규모로 평가되고 있다"며 "LNG 생산이 본격화되면 모잠비크 경제는 연평균 10% 이상 고도 성장할 것으로 전망되며 인프라와 제조업의 동반성장도 기대된다"고 밝혔다.

이어 이번 프로젝트를 위해 협업한 각국 기업에 감사를 표하며 "코랄 술 FLNG와 함께 모잠비크가 아프리카의 경제 강국으로 도약하기를 바란다"고 덧붙였다.

K-조선의 우수성을 강조하며 미래 비전도 제시했다. 문 대통령은 "한국은 세계 최고의 조선 강국이다. 세계 최초와 세계 최대는 물론 전 세계 대형 FLNG 네 척 모두를 한국이 건조했다"고 강조하고 "한국은 친환경 선박의 핵심기술을 고도화하고 무탄소 선박과 스마트선박도 개발할 예정"이라고 밝혔다.

문 대통령은 "모잠비크의 대형 LNG 운반선 프로젝트에서도 한국이 최적의 협력 파트너가 되길 기대하고 있다"며 "코랄 술 FLNG가 인도양을 지나 모잠비크까지 무사 항행을 마치고, 모잠비크의 경제성장과 번영을 이끌게 되길 기원한다"고 말했다.

이날 행사에는 필리프 자신투 뉴지 모잠비크 대통령 내외도 참석했다. 뉴지 대통령은 모잠비크 정상으로서 8년 만에, 코로나19 팬데믹 이후 아프리카 정상으로서는 최초로 우리나라를 방문 중이다.

