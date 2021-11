KB證, 마이데이터 본허가 획득…디지털자산관리 본격 속도

전용 앱도 내년 출시 예정

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 금융위원회로부터 마이데이터(본인신용정보관리업) 본허가를 획득했다. 디지털자산관리 사업에 본격 속도를 낼 전망이다.

KB증권은 금융위로부터 이 같은 허가를 획득했다고 15일 밝혔다.

금융분야 마이데이터 사업은 금융회사 혹은 공공기관에 흩어진 본인의 금융정보를 한번에 수집해 금융소비자가 한눈에 볼 수 있도록 제공하는 서비스다. 이를 통해 증권사 등 금융회사들은 맞춤형 자산관리 서비스를 제공할 수 있게 됐다. 투자자문, 투자일임 등 초개인화 서비스를 비대면으로 제공해 자산관리 서비스에서 경쟁력을 강화할 수 있다. 고객은 각 금융사 별로 진행하고 있는 투자 상황 등 개인별 재무상태를 종합적으로 고려한 재테크 자문을 받을 수 있게 된다.

KB증권의 마이데이터 서비스는 내년 초 모바일트레이딩시스템(MTS)인 '마블' 애플리케이션(앱)에서 이용할 수 있을 전망이다. 또한 별도의 마이데이터 전용 앱도 출시될 예정이다.

장승호 KB증권 디지털혁신본부장은 "KB증권은 금융자산 통합조회 외에도 포트폴리오 진단, 고수의 선택(Pick) 등 투자와 관련있는 다양한 마이데이터 분석 콘텐츠를 준비하고 있다"며 "투자에 특화된 마이데이터 서비스를 통해 여러 외부 사업자들과의 폭 넓게 제휴하는 등 KB증권이 디지털자산관리 시장에서 주요 사업자로서 자리매김 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr