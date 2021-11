현대카드, '디즈니플러스'와 손잡았다…국내 카드사 최초

국내 카드사 중 최초의 공식 마케팅 파트너

[아시아경제 기하영 기자]현대카드가 국내 카드사 최초로 '디즈니+'의 공식 마케팅 파트너가 됐다.

현대카드는 글로벌 OTT 강자 디즈니+의 공식 마케팅 파트너로서 특별 프로모션을 진행한다고 15일 밝혔다.

현대카드는 우선 1000만 회원들이 자유롭게 이용할 수 있는 M포인트몰에서 디즈니+ 이용권을 파격적인 혜택과 함께 판매한다.

현대카드는 디즈니+ 1개월 이용권을 9900 M포인트에 판매하고, 이를 구매한 회원에게는 추가로 1개월 이용권을 증정하는 1+1 이벤트를 진행한다(선착순 10만 명, 회원 당 1회). 또 3·6·12개월 등 다양한 디즈니+ 이용권 구매에 M포인트를 100% 사용할 수 있도록 한 서비스도 내년 말까지 상시 운영한다.

아직 현대카드가 없는 고객은 현대카드를 발급 받기만 해도 디즈니+ 혜택을 누릴 수 있다. 온라인으로 현대카드를 신청해 발급받은 회원은 연회비에 따라 최대 3개월 디즈니+ 이용권이 제공된다.

현대카드 관계자는 "향후 디즈니+의 공식 마케팅 파트너로서 데이터 사이언스와 브랜드 컬래버레이션까지 협업의 영역을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 지난 12일 한국에서 공식 서비스를 론칭한 디즈니+는 디즈니와 픽사, 마블, 스타워즈, 내셔널지오그래픽, 스타 등 디즈니 핵심 브랜드의 영화 및 TV 프로그램 콘텐츠를 스트리밍으로 감상할 수 있는 서비스다.

