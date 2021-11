속보[아시아경제 임주형 기자] 정부가 전국 100개 거점 주유소에 공급하기로 한 180만L의 요소수 중 14일까지 14만2천L를 71개 주유소에 공급했다고 밝혔다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr