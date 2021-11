친환경·스마트펫·AI 학과 신설…서울 특성화고 21개교 학과 개편

특성화고 학과 재구조화 21개교 27개과 선정

기자재·교육활동 등 학과당 5억원 예산 지원

인공지능 고등학교 4개교에 3억원씩 지원

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청이 신산업 분야 인재 양성을 위해 21개 특성화고등학교의 학과 재구조화·개편을 지원한다.

14일 서울시교육청은 교육부와 함께 추진하는 특성화고 학과 재구조화 사업 대상으로 21개교 27개 학과가 선정됐다고 밝혔다.

서울시교육청은 2016년부터 지역 여건, 산업 수요에 맞는 학과 재구조화를 진행해왔다. 급변하는 산업 구조와 수요에 따라 경쟁력이 부족한 학과는 개편하고, 경쟁력을 갖춘 학과를 증설해 직업계고의 경쟁력을 높이기 위해서다.

올해는 스마트펫(PET)경영과, 친환경자동차과, 반려동물케어과, 바이오코스메틱과, AI전자과 등 신산업분야의 학과 개편이 다수 선정됐다.

선정된 학교들은 개편 학과의 전문교과 교육과정 운영에 필요한 실습환경 개선을 위한 시설·기자재 확보와 학생 교육활동, 학습자료 개발 등을 위해 1학과(2학급) 당 5억원의 예산을 지원받는다. 시교육청은 교육과정 편성·운영 컨설팅과 연수를 통해 개편 학과의 신입생 모집 준비를 지원한다.

이와 함께 인공지능 분야에 특화된 학과를 운영할 수 있는 특성화고등학교를 인공지능(AI) 고등학교로 선정·지원하고 있다. 지난해 4개교를 선정했고 올해도 광운전자공업고, 세명컴퓨터고, 한세사이버보안고, 송파공업고를 AI 고등학교로 선정했다. AI 전문 기술교육 기반 구축을 위해 학교당 3억원의 예산을 지원한다.

서울시교육청은 지역의 특성과 학생·학부모 수요, 학교 여건 등을 고려하여 경찰행정과, 부사관행정과 등 39개 학과를 교육청 자체 신설학과로 개편 승인하고, 2022학년도 특성화고등학교 신입생을 모집한다.

조희연 서울시교육감은 "이미 도래한 4차 산업혁명 시대에 부응하는 특성화고 교육시스템을 체계적으로 마련하여 직업교육을 활성화하고, 이를 통해 미래 핵심역량과 전문성을 갖춘 신산업분야 기술인재를 양성할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr