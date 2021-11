백신 접종완료율 78.1%…누적 4009만9131명

18세 이상 완료율 90.4%

[아시아경제 임춘한 기자] 코로나19 백신 접종 완료율이 14일 0시 기준 78.1%를 기록했다.

14일 코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 코로나19 백신을 권고 횟수대로 모두 맞아 접종 완료자가 된 사람은 전날 10만839명 늘어 총 4009만9131명이다.

우리나라 인구(작년 12월 기준 5134만9116명) 대비 접종 완료율은 78.1%이고, 18세 이상 인구 대비로는 90.4%다.

국내 누적 접종완료자는 전날 4000만명을 넘어섰고 접종 완료율도 78%를 돌파했다. 백신별 누적 접종 완료자는 화이자 2136만4724명, 아스트라제네카(AZ) 1101만2680명(AZ-화이자 교차접종 176만3154명 포함), 모더나 622만8496명, 얀센 149만3231명이다.

1차 접종자는 전날 5만5234명이 늘었다. 1차 접종 누적 인원은 4196만278명으로 전체 인구의 81.7% 수준이며, 18세 이상 인구 기준으로는 92.9%다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr