이재명 '부산 발언' 논란에 국민의힘 "지역비하 DNA 계승했나" 맹폭

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 전국 순회로 부산을 찾은 자리에서 균형발전 문제를 지적하며 “솔직히 부산은 재미없다. 아니 재미있는데 강남같지 않은 측면이 있다”고 말한 것에 대해 국민의힘이 이를 비판하고 나섰다.

김병민 국민의힘 선대위 대변인은 14일 논평을 통해 “부산 지역을 폄훼하는 발언을 한 것인데, 그 속내가 놀라울 따름”이라고 지적했다.

김 대변인은 “이해찬 전 대표가 과거 부산을 찾아서, 부산에 올 때마다 도시가 왜 이렇게 초라할까 생각했다는 지역 비하 망언을 쏟아낸 사실을 기억하고 있는가. 지난번에는 원조 친노로 꼽히는 박재호 의원이 부산 시민을 향해 어떻게 나라 걱정만 하시는지 한심스럽다고 말해 충격을 준 사실도 있다”며 역대 민주당 인사들의 발언을 지적했다.

이어 “이쯤 되면 더불어민주당의 지역비하 DNA를 이재명 후보가 계승하려는 건 아닌지 분명히 물어야 하지 않겠느냐”고 꼬집었다.

김 대변인은 “입만 열면 서민을 말해 왔지만, 실제 그가 이끈 시정을 보면 임대주택을 대폭 축소하는 등 실제 서민을 철저히 외면해 온 바 있다. 이런 이 후보의 이중성이 그의 발언을 통해 고스란히 나타난 것”이라고 비판했다.

그러면서 “이 후보는 이 같은 지역 비하 발언에 대해 즉각 사과하길 바란다”고 촉구했다.

이 후보는 전날 ‘매주타는 민생버스’ 전국 순회 일정에서 부산지역 스타트업, 소셜벤처인과 간담회를 가졌다. 그는 “부산 재미없잖아요. 솔직히”라고 말한 뒤 이어 “부산 재밌는데, 강남같지 않은 측면이 있다”고 덧붙여 논란이 됐다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr