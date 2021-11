[포토]광진구의회 박삼례 의장 등 따뜻한 겨울나기 김장 담가드리기 동참

[아시아경제 박종일 기자] 광진구의회(의장 박삼례) 의원들이 지난 10일 능동 정자마당에서 열린 ‘2021 따뜻한 겨울나기 김장 담가드리기’ 행사에 동참했다.

광진구새마을부녀회 주관으로 열린 이날 행사는 9일과 10일 일정으로 우리 주변 어려운 이웃을 돕기 위해 개최, 구·동 새마을부녀 회원들과 자원봉사자, 다문화 이주여성이 참여했다.

특히, 다문화 가정이 지역사회에 성공적으로 정착할 수 있도록 한국 문화를 경험하고 상호 교류할 수 있는 장을 마련해 그 따뜻함을 더했다.

행사 둘째 날인 11일에는 박삼례 의장과 박성연, 장길천, 박순복, 김미영, 장경희 의원이 직접 앞치마를 두르고 김장에 참여, 주민들과 소통하고 격려하는 등 따듯한 겨울나기 준비를 함께 했다.

의원들은 “이웃을 사랑하는 마음이 추위도 잊게 했다며, 추운날씨에도 나눔의 정을 보여주신 새마을부녀회와 자원봉사자 여러분께 감사드린다”는 인사를 전했다. 이어, “김장김치가 우리 이웃에게 위로와 용기가 되길 바란다며, 광진구민 누구도 소외되지 않고 따뜻한 겨울을 날 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr