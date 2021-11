민노총 집회로 광화문·시청 일대 지하철 7개역 무정차 통과

12시30분부터 7개역 무정차 통과

광화문역 등은 출입구도 통제

[아시아경제 한진주 기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 13일 오후 2시 2만명 가량이 참가하는 전국노동자대회를 예고한 가운데 서울 도심 주요 지하철역에서 열차가 정차하지 않고 통과한다.

이날 낮 12시 30분부터 경복궁역, 광화문역, 시청역, 종각역, 안국역, 을지로입구역 등 7개 역사에서 열차가 무정차 통과할 예정이다. 광화문역 등에서는 출입구가 대부분 통제되고 있다.

12시 30분부터 오후 4시까지 남대문로, 돈화문로, 소공로, 충무로, 퇴계로 일대 도로도 부분 통제된다.

민주노총이 아직 집결 장소를 알리지 않았고 지난달 20일 총파업 때처럼 기습적으로 특정 장소에 모일 것으로 예상된다.

경찰은 광화문 세종대로를 중심으로 집결을 원천적으로 차단하는 데 주력하고 있으며 도심 곳곳에 차벽과 검문소를 설치했다.

경찰은 서울광장 플라자호텔 인근부터 세종로 사거리를 지나 광화문 광장까지 남북 구간, 서린동 일대부터 구세군회관까지 동서 구간에 干(간)자 형태로 차벽을 설치했다.

