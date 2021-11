COP26 합의문서 온실가스 감축 목표 등 후퇴될듯

[아시아경제 정동훈 기자] 에너지 가격 상승 등의 여파로 석탄사용 중단과 온실가스 감축목표 강화 분위기가 다소 누그러진 가운데 선진국 기후기금을 두배로 증액하는 기한이 2025년까지로 정해졌다.

제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26) 폐막일인 12일(현지시간) 이와같은 내용을 담은 합의문 두번째 초안이 나왔다.

두번째 초안에선 선진국이 개발도상국 기후피해를 지원하기 위한 기후기금을 두배로 증액하는 기한이 2025년까지로 정해졌다.

석탄사용 중단과 온실가스 감축목표 강화 관련한 문구는 중국 등의 반발에 부딪혀 약해졌다. '탄소저감장치가 갖춰지지 않은' 석탄 사용과 '비효율적인' 화석연료 보조금 지원을 단계적으로 중단하도록 촉구한다고 표현이 바뀌었다.

첫 초안에서는 이 같은 전제 없이 석탄 사용과 화석연료 보조금 지원을 중단하라고 촉구하도록 돼 있었다. COP에서 석탄이나 화석연료가 명시적으로 언급된 것은 처음이다.

새로운 초안에서는 각국이 내년까지 개선된 2030 기후대응 계획을 내도록 '촉구한다'는 문구가 '요청한다'로 대체됐다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr