[아시아경제 유병돈 기자] 한국씨티은행은 올해 3분기 당기 순이익이 205억원으로 전년 동기 대비 71.1% 감소했다고 12일 밝혔다.

3분기 총수익도 2564억원으로 작년 3분기(2999억원) 보다 14.5% 줄었다.

한국씨티은행은 총수익이 감소한 데 대해 "조달 비용, 저수익 유동자산 증가로 순이자마진이 떨어져 이자수익이 감소한 것이 주요 원인"이라고 설명했다.

같은 기간 3분기 이자수익은 1996억원으로 6.2% 줄었다. 비이자수익은 568억으로, 채권 관련 이익과 부실대출채권 매각 이익이 줄어 34.7% 감소했다.

