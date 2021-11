[아시아경제 정동훈 기자] 반도체 파운드리(위탁생산) 기업 DB하이텍 DB하이텍 000990 | 코스피 증권정보 현재가 60,500 전일대비 1,100 등락률 +1.85% 거래량 642,013 전일가 59,400 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 결국 반도체 자료 제출한 삼성·SK…美 "필요시 국방물자법 사용"(종합)美, 반도체 자료 추가 압박하나…삼성전자·SK하이닉스 등 민감 내용 뺀 정보 제출몸값 오르는 파운드리 업계…"내년 시장 규모 13% 성장 전망" close 이 3분기 역대 최대 실적을 기록했다. 반도체 공급 부족에 따른 수익성 개선이 실적에 긍정적이었다는 평가다.

DB하이텍은 올해 3분기에 매출 3284억원, 영업이익 1190억원을 기록했다고 12일 공시했다. 지난해 같은 기간과 비교해 매출과 영업이익이 각각 36%, 77% 증가했다.

올해 3분기 DB하이텍의 매출과 영업이익은 분기 기준 역대 최대 규모다. 영업이익률도 36%로 최대 기록을 경신했다.

