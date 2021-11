진주시 '신안동 복합스포츠 타운' 조성 첫 삽

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 12일 신안동 복합스포츠타운 조성 착공식을 했다.

신안동 복합스포츠 타운 조성사업은 국·도비 89억원, 시비 186억원 등 총 275억원이 투입된다.

신안동 1-5번지 일대 5만3805㎡ 터에 축구장 1면, 테니스장 9면, 그라운드골프 1면, 게이트볼 2면, 휴게시설, 공원, 산책로, 국민체육센터 등을 갖춘다.

축구장, 테니스장 등 체육시설과 완충 녹지시설 등 기반시설은 내년 상반기 준공할 예정이며, 수영장이 포함된 국민체육센터는 설계 공모를 거쳐 2023년 준공을 목표로 사업을 추진한다.

복합스포츠타운 조성사업이 완료되면 더 나은 환경에서 체육활동을 할 수 있게 돼 주민 생활환경이 대폭 개선될 것으로 시는 기대한다.

조규일 시장은 "신안동 복합스포츠타운 건립으로 노후된 진주공설운동장 일원 체육시설의 개선과 함께 서부지역의 생활체육시설 부족을 해소함으로써 시민들이 쾌적한 환경의 체육시설을 이용할 수 있게 됐다"면서 "시설 이용자의 불편이 없도록 시공하고, 조기에 준공될 수 있도록 만전을 기할 것"이라고 말했다.

