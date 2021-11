진주시, 경력단절여성 위한 채용박람회 개최

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주여성새로일하기센터는 12일 재취업을 준비하고 구직을 희망하는 경력단절 여성을 대상으로 ‘2021 취업토크콘서트 & 미니채용박람회’ 행사를 했다.

이날 행사는 재취업에 성공한 여성의 성공사례 공유와 전문가 강연 등 소통의 시간을 통해 취업 의지를 고취하고 진주새일센터에서 운영하는 다양한 사업과 취업 지원 서비스를 소개하는 순서로 진행했다.

또 기업에는 우수한 여성인력을, 구직여성에게는 양질의 일자리 제공을 위해 열린 한국남동발전 후원 미니채용박람회는 올해 채용계획이 있는 관내 11개 업체가 참가, 구직자들이 현장에서 직접 이력서 작성과 면접을 보는 방식으로 진행됐다.

조규일 진주시장은 “최근 여성들의 활발한 경제활동 참여가 새로운 국가경쟁력의 핵심 요소로 주목받고 있다”며 “능력 있는 여성들은 미래사회를 이끌어갈 주체이므로 여성친화도시인 우리 시에서도 경력단절 여성들이 일과 가정을 양립할 수 있도록 사회적 환경 조성에 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

