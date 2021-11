이재명 "제 아내를 후송한 119 구급대원 비난 대신 격려해 주세요"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 더불어민주당 대통령 후보가 낙상 사고로 정신을 잃은 자신의 아내(김혜경 여사)를 병원으로 이송한 119 구급대원이 다음 날 소방서로부터 제대로 보고를 하지 않았다는 이유로 질책과 함께 장시간 조사를 받은 것으로 알려지자, 직접 나서 비난과 질책을 멈춰 달라고 당부했다.

이 후보는 12일 자신의 페이스북에 올린 '제 아내를 후송한 119구급대원을 비난 질책하지 마십시오'라는 글을 통해 "저의 집에 119가 도착할 때 저는 복장을 갖추고 저희가 누구인지 끝까지 말하지 않았으니 그들이 제가 누군지 알 필요도 없지만 알 수도 없었을 것"이라며 "그러니 '00'인사 보고 의무가 있다고 해도 보고대상이 아니니 당연히 보고하지 않았을 것"이라고 당시 출동 구급대원들을 두둔했다.

이어 "제가 본 젊은 구급대원 3명은 훌륭한 공직자였다"며 "얼마 전까지 제가 지휘하던 경기도 공직자라는 것이 자랑스러울 정도였다"고 덧붙였다.

이 후보는 그러면서 "성실하게 임무를 잘 수행한 이들을 (제대로)내용도 모른 채 질책할 것은 아닌 거 같다"며 "(당시 출동한 구급대원들을 비난 대신)격려해 달라"고 당부했다.

앞서 지난 9일 새벽 1시 20분쯤 이 후보의 부인 김혜경 여사의 낙상 사고를 접한 경기도 분당소방서 소속 구급대원들은 현장에 출동해 김 여사를 인근 병원으로 무사히 이송했다. 하지만 당시 출동한 구급대원들은 밤샘 근무하고 다음 날 아침 소방서에 불려가 장시간 조사를 받은 것으로 알려졌다.

해당 대원들이 주요 인사인 이 지사의 부인을 이송한 뒤 보고를 누락했다는 이유 때문이었다.

이에 대해 소방 당국은 "사안을 파악하기 위해 대원들을 부른 것은 맞다"면서도 "질책 여부는 현재 확인 중"이라고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr