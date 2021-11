거창군, 죽전지구 도시재생 주민협의체 총회 및 출범식

자주적 주민조직 출범으로 도시재생사업 추진 동력 갖춰



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 지난 11일 거창 종합사회복지관 3층 대강당에서 죽전지구 도시재생 주민협의체 회원과 주민 등 30여명이 참석한 가운데 정기총회 및 출범식을 개최했다.

죽전지구 도시재생 주민협의체는 지난 2019년에 구성돼 2020년 11월 국토부 도시재생 뉴딜사업 공모에 죽전지구가 선정됨에 따라 사업 계획 수립 단계부터 민·관 거버넌스 주민조직의 역할을 충실히 수행해 왔다.

이날 행사는 임원선거와 정기 총회, 출범식 순서로 진행됐으며 주민협의체 대표에 표경우, 부대표에 윤근영, 허세인 씨를 각각 선출했으며, 사무국장에는 이영돈 씨가 지명됐다.

이어 죽전 도시재생 주민협의체 운영 규정과 선거관리위원회 운영 규정을 총회 안건으로 승인 처리했다.

신임 표 대표는 “죽전지구 도시재생사업 성공을 위해 죽전지구 주민 모두가 한마음이 돼야 한다”며 “앞으로 죽전 도시재생사업이 잘 추진될 수 있도록 민·관 거버넌스의 가교역할을 충실히 수행하겠다”고 말했다.

구인모 거창군수는 “도시재생사업의 원활한 추진을 위해서는 주민들의 주도적인 참여와 협조가 무엇보다 중요하다”며 “죽전 마을이 거창군 도시재생사업의 선도지역이 될 수 있도록 주민협의체, 주민 모두가 한마음으로 참여해 주실 것을 바란다”고 말했다.

