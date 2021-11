[아시아경제 유병돈 기자] 국민연금공단은 지난 5일 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 23,150 전일대비 350 등락률 +1.54% 거래량 1,284,882 전일가 22,800 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 한국전력公, 3Q 영업이익 -9633억원…적자전환외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학은 2주 연속 가장 많이 담아이달 1兆 판 外人...HMM·SK이노는 담았다 close 공사 192만4468주를 순매도했다고 12일 공시했다.

이로써 국민연금의 한국전력공사 지분율은 기존 6.43%에서 6.13%로 0.30%포인트 하락했다.

