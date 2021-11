"4000원 도시락에 아이유 음악저작권이" 이마트24, 한정판매

최대 100만원 상당 뮤직카우 캐시·인기가요 음악저작권 받을 수 있는 도시락

"뮤테크, 아트테크, 리셀테크 등 다양한 재테크 방식 마케팅에 접목해 차별화"

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24가 음악저작권을 담은 차별화 도시락을 선보인다.

이마트24는 오는 16일 음악저작권을 선물로 제공하는 '뮤직카우 추억의 갬성 도시락'을 출시한다고 14일 밝혔다.

이번 음악저작권 도시락은 세계 최초 음악저작권 거래 플랫폼 '뮤직카우'와 협업해 4만개 한정으로 만든 상품이다. 음악저작권 도시락에 동봉된 쿠폰의 QR코드를 통해 뮤직카우 신규 회원으로 가입하는 모든 고객은 뮤직카우 캐시(1000~100만원) 또는 이마트24 할인권(1000원)을 무작위로 받을 수 있다. 뮤직카우에 신규 가입한 고객을 대상으로 추첨을 통해 110명에게 음악저작권을 제공한다.

뮤직카우에서 거래되는 저작권은 정확히는 '저작권료 참여 청구권'으로 주식과 유사하게 '주' 단위로 거래된다. 음악저작권 '주'를 보유하게 된 고객은 향후 뮤직카우를 통해 해당 지분 만큼의 음악 저작권료를 매월 받을 수 있다. 거래를 통해 추가 수익 창출도 가능하다.

추첨을 통해 선물하는 음악저작권은 아이유의 '미리 메리 크리스마스', 쿨 '아로하', 빅마마 '체념', 핑클 '영원한 사랑', 빅뱅 '거짓말' 등이다. 회사는 "MZ세대(밀레니얼+Z세대) 취향에 맞는 1990년~2000년대 인기가요로 선별했다"고 말했다.

음악저작권 도시락은 오는 16일부터 30일까지 판매되며 뮤직카우 신규가입은 오는 16일부터 12월3일까지 진행한다. 경품 당첨자는 12월 중 발표할 예정이다.

이마트24는 "지난 7월 주식을 제공하는 '주식도시락'이 인기를 끈 데 이어 지난달 진행한 음악저작권 경품 행사도 고객 호응이 높아 이번 도시락도 준비하게 됐다"고 말했다.

이번 음악저작권 도시락은 MZ세대가 열광하는 복고 감성을 더해 1970~1980년대 '추억의 도시락'을 콘셉트로 했다. 노란색 양은 도시락을 연상케 하는 패키지에 분홍 소시지, 김치볶음, 김, 흰 쌀밥, 달걀 프라이를 넣었다.

이마트24 관계자는 "아트테크, 리셀테크 등 그동안 MZ세대들의 다양한 재테크 방식을 마케팅에 접목시켜 좋은 반응을 얻었다"며 "이번 음악저작권 도시락도 최신 트렌드와 이색적인 경험을 추구하는 MZ세대들의 흥미를 끌 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr