[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 31,550 전일대비 850 등락률 +2.77% 거래량 979,016 전일가 30,700 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 [프로필]홍기섭 KT스카이라이프 대외협력총괄 및 HCN 대표 부사장[프로필]서창석 KT 네트워크부문장 부사장KT, 2022년 임원인사…네트워크부문장 서창석 전무→부사장 승진 close 는 12일 임원인사를 통해 우정민 KT DS 대표를 부사장으로 승진시키고 정보기술(IT)부문장을 함께 맡겼다고 밝혔다.

우 부사장은 KT그룹의 대표적인 IT 전문가로 평가받는다. 회사는 KT그룹 IT서비스 역량이 강화되는 것은 물론 디지털전환(DX)서비스 제공을 위한 IT인프라 지원이 보다 체계화될 것으로 기대하고 있다.

▲약력

△1964년생 △서울대 산업공학 △한국과학기술원(KAIST) 경영학 석사 △kt IT기획실 KOS서비스단장(2017) △kt IT기획실 차세대시스템개발단장(2015~2016)

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr