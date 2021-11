‘열린 어린이집’ 11개소 선정…함평군 안심 보육 환경 조성 ‘박차’

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 부모가 믿고 자녀를 맡길 수 있는 ‘안심 보육’ 환경 조성을 위해 함평군이 발 벗고 나섰다.

전남 함평군은 안전하고 건전한 보육환경을 조성하기 위해 ‘열린 어린이집’ 11개소를 선정했다고 12일 밝혔다.

‘열린 어린이집’은 보육시설을 부모에게 상시 개방해 언제든지 자녀의 수업을 참관할 수 있도록 하며, 자체 모니터링 시스템을 통해 위생, 안전 등 자녀의 보육 환경을 철저히 관리한다.

관내 12개 어린이집 중 11개소가 군의 심사를 거쳐 최종 선정됐으며 ‘열린 어린이집’으로 선정된 보육시설에는 교재 교구비, 보조교사 우선지원 등 각종 인센티브가 부여된다.

함평군어린이집연합회 임선호 회장은 “학부모와 어린이집 간의 상호 소통으로 신뢰감을 높여 양질의 보육 서비스를 제공하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이상익 군수는 “민·관이 모두 협력해 아이들이 건강하고 안전하게 자라날 수 있는 보육환경을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr