세계 수입식량 물가 역대 최고치…'애그플레이션' 우려

[아시아경제 김수환 기자] 수입식량 물가가 무섭게 치솟고 있다. 농산물 가격 급등이 전반적인 물가 상승을 압박하는 '애그플레이션' 우려도 커지고 있다.

11일(현지시간) 유엔 식량농업기구(FAO)가 로마 본부에서 발표한 식량 전망 보고서에 따르면 올해 세계 식량 수입 금액은 총 1조7500억달러(2063조원)에 이를 것으로 예상된다. 작년보다 14% 증가한 것으로, 사상 최고치다.

또 지난 6월에 전망했던 수치보다도 12%가량 늘었다. 이는 일부 국가에서 특히 2, 3분기에 수입 식량 물가가 많이 오른 영향이다.

보고서에 따르면 식량 수입 금액은 선진국에서 올해 11% 늘어날 것으로 예상된다. 또 개발도상국에서는 20% 가까이, 저소득 국가에서는 그보다 많은 증가폭을 기록할 것으로 전망된다.

코로나19 팬데믹(세계적 대유행)으로 타격을 받았던 글로벌 식량 교역은 경기 회복세와 함께 살아나고 있다.

하지만 이미 코로나19와 에너지 가격 상승으로 고통을 겪고 있는 저소득 식량부족 국가에 수입식량 가격 급등은 더 큰 시련을 줄 것으로 보인다.

FAO는 식량 가격이 생산비 증가와 함께 불가피하게, 지체 없이 상승할 것으로 전망했다고 블룸버그통신이 보도했다.

지난해 기상 악화로 곡물 가격이 급등했고, 해운 등 운임 상승과 노동력 부족으로 글로벌 공급망은 타격을 입었다. 에너지 부족이 심화하면서 연료 가격이 상승했고 이는 다시 비료 값 상승 등 연쇄효과로 이어졌다.

향후 생산 전망은 품목별로 엇갈린다.

옥수수와 쌀 등 곡물은 내년 기록적인 수확량이 예상됐다. 하지만 식용 및 동물사료 등으로 소비량은 더 빠른 속도로 늘어날 것으로 FAO는 내다봤다.

기름 종자(기름을 짜낼 수 있는 씨앗류) 및 관련 제품의 공급도 일부 개선되겠으나, 연말 재고량은 평균 이하 수준을 유지할 것으로 예상된다.

최근 3년간 감소했던 설탕 생산량은 내년까지 반등할 것으로 예상되지만, 여전히 소비량에는 미치지 못할 것으로 보인다. 세계 설탕 무역은 주요국의 수출량 감소와 가격 상승으로 소폭 감소할 전망이다

올해 육류 생산은 중국의 돼지고기 생산이 늘어나면서 증가가 예상된다.

