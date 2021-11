신협, 내년 중앙회장 직선제로 뽑는다…"선거는 중앙선관위에 위탁"

[아시아경제 송승섭 기자]신협중앙회가 다음 달 22일 열리는 중앙회장 선거를 중앙선거관리위원회에 위탁해 진행할 예정이다. 또 선거방식은 기존의 간선제가 아닌 직선제로 치르게 된다.

12일 업계에 따르면 중앙선관위는 최근 신협에 제 ‘33대 신협중앙회장 선거’의 수탁관리 결정을 통보했다. 신협은 중앙선관위와 선거기간, 투표시간, 투·개표관리 등 선거관리 주요사항에 대해 논의하고, 공정한 선거를 위해 상호협조하기로 했다.

이번 선거는 직선제로 치러진다. 신협법 및 정관이 개정되면서 대의원 200명이 선출하던 간선제 방식이 폐지됐다. 선거인은 873명의 전체 조합 이사장과 신협중앙회장이다.

신협중앙회장 선거 사무관리는 중앙선관위에 위탁된다. 선거과열 및 부정선거 방지를 위한 포상금제가 도입되고, 후보자 난립방지를 위한 기탁금제도도 신설된다.

안병대 신협중앙회선거관리위원장은 “중앙회장 선거는 직선제가 도입된 후 첫 번째로 치러지는 선거”라면서 “개선된 선거제도로 신협인의 민의가 더 충실히 반영되는 선거가 될 것으로 기대한다”고 전했다.

한편 중앙선관위는 오는 11월 15일 대전 서구에 있는 신협중앙회관에서 입후보안내 설명회를 개최한다. 선거 출마자는 신협중앙회 회원조합의 조합원이어야 하며 정관에서 정하는 피선거권 결격 사유가 없어야 한다.

