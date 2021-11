"이륙 25분만에"…제주행 대한항공 여객기 '긴급회항'했던 이유

조류 비행기에 부딪히거나 엔진 들어가는 '버드 스트라이크' 발생

[아시아경제 나예은 기자] 김포국제공항을 떠나 제주로 향하던 대한항공 여객기가 이륙한 지 25분만에 급히 회항하는 일이 벌어졌다.

지난 9일 한국공항공사 등에 따르면 이날 오후 6시56분 김포국제공항을 출발해 제주로 향하던 대한항공 KE1267 여객기가 조류와 충돌하면서 이륙 후 25분 만에 김포국제공항으로 돌아왔다.

해당 항공기에는 39명이 타고 있었던 것으로 알려졌다.

한 승객은 "이륙할 때 엔진 쪽에서 큰 소리와 진동이 났고 그 뒤로도 10분 이상 정상 비행하다가 갑자기 회항했다"고 전했다.

한국공항공사 관계자는 "해당 여객기가 출발하다 조류 충돌로 회항했고 자세한 사항은 국토교통부 조사 결과가 나와야 확인할 수 있다"며 "항공기를 교체하고 오후 8시22분쯤 다시 출발했다"고 말했다.

한편 조류가 비행기에 부딪히거나 엔진 속에 들어가는 '버드 스트라이크' 사고는 지난해 10월14일과 11월3일에도 발생한 것으로 알려졌다. '버드 스트라이크'는 비행기가 빠른 속도로 순항 중인 경우에는 고도가 높아 발생할 가능성이 적지만, 고도가 낮은 하강과 착륙 시 자주 일어난다.

