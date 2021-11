아시아나항공, 무역협회와 中企 수출 지원 협약

[아시아경제 이동우 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 21,700 전일대비 950 등락률 -4.19% 거래량 388,173 전일가 22,650 2021.11.10 09:30 장중(20분지연) 관련기사 "물류대란 숨통 틔운다"…무협-아시아나항공, '중소기업 화물전용 여객기' 지원[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일아시아나항공, 국세청 추징금 970억 부과 받아 close 은 10일 삼성동 트레이드타워에서 한국무역협회와 '코로나19 중소기업 항공운송 지원 협력을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이날 체결한 업무 협약은 화물 성수기 동안 화물 운송에 어려움을 겪고 있는 수출 중소기업의 어려움을 효율적으로 해소하기 위한 것이다.

아시아나항공과 한국무역협회는 중소기업 항공운송 지원을 위한 전세기 공급, 항공운송·수출입 업계의 상생 방안 마련, 중소기업 물류 지원을 위한 다양한 신규 사업 발굴 등에 상호 협력하기로 했다. 글로벌 수출입 물류 동향과 중소기업들의 애로 사항을 공유해 지원 업무의 효율성을 높이기로 했다. 베트남 소재 한국 중소기업이 겪고 있는 화물 운송의 어려움을 해소하기 위한 지원 방안을 추가로 검토하고 있다.

협약에 따른 최초의 화물 전용 여객기는 인천-프랑크푸르트 노선을 오는 23일 운항할 예정이다. 12월에는 7일과 21일, 2회를 운항한다.

수출 중소기업 항공운송 지원을 희망하는 기업들이 한국무역협회로 신청하면 협회에서 지원대상 기업을 선정한다. 선정된 기업은 아시아나항공이 제공하는 화물 전용 여객기를 이용해 화물을 수출하게 된다.

김광석 아시아나항공 부사장은 "연말연시 수출에 어려움을 겪고 있는 중소기업에 조금이나마 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 조금 더 효과적인 방법을 찾아보겠다"고 말했다.

한편, 아시아나항공은 연말 화물 성수기를 대비해 지난달 A330 여객기 2대를 화물 전용 여객기로 추가로 개조해 대당 16~20톤의 화물 공급력을 확보했다. 이에 따라 화물 전용 여객기로 개조된 아시아나항공의 항공기는 총 6대 (A350 4대, A330 2대)로 늘었다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr