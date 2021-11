'TBS 절대 틀지 말것' 버스 공지… 서울시 "민원해결 위한 것, 지침 없어"

[아시아경제 나예은 기자] 서울 시내버스 GPS 계기판 단말기에 "라디오방송(교통방송) 절대 틀지 말 것"이라는 공지사항이 전파돼 논란이 된 가운데 서울시는 "지침 없었다"고 밝혔다.

9일 페이스북 등 온라인 커뮤니티에는 서울 시내버스에 설치된 단말기 화면이 공유됐다. 해당 화면에는 '라디오방송(교통방송) 절대 틀지 말 것'이라는 문구가 쓰여 있고 발신자는 '서울시/운수사', 발신 시간은 지난 8일 오전 10시30분이다.

이를 본 누리꾼들은 최근 서울시 예산안을 두고 TBS와 신경전을 벌이고 있는 서울시의 지침에 따라 공지사항이 내려왔을 것이라고 추정했다.

해당 화면이 논란이 되자, 자신을 '서울시 버스정책팀장'이라고 밝힌 한 누리꾼은 페이스북 댓글을 통해 "공지사항(사진)은 서울시 지침으로 내려간 것이 아니며, 버스 회사 자체적으로 민원해결을 위해 운행 중인 440번 노선 기사들에게 표출한 메시지이다"라고 밝혔다.

이어 "어제(8일) 오전 10시24분쯤 한 승객이 흥분한 상태로 '버스 탈 때마다 교통방송이 나오는데 소리가 너무 커서 불편하다'고 강하게 민원을 넣었다"며 "단말기 공지사항 '글자 수 입력(20자)' 제한 때문에 '교통방송 틀지 말 것'이라고 축약돼 단정적으로 나갔다"라고 덧붙였다.

그러나 해명에도 불구하고 일부 누리꾼들은 "메시지에 명확하게 '서울시/운수사' 메라고 되어 있다. 운수사 단독으로 내려보낸 것이라면 대성운수라고 표현하는 것이 맞다"며 "서울시 명의를 사칭해서 회사 단독의 메시지를 내왔는지 확인할 필요가 있다"고 지적했다.

김어준 씨와 과거 팟캐스트 '나는 꼼수다'를 함께 했던 김용민 평화나무 이사장도 이날(9일) 자신의 페이스북에 논란이 된 버스 단말기 사진을 공유하며 "어이쿠 이게 뭔가"라며 놀라움을 표했다.

한편 서울시는 지난 1일 내년도 TBS 출연금을 올해 375억원에서 약 123억원 삭감한 252억여원으로 편성해 시의회에 예산안을 제출했다.

