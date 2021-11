대장동 수사팀 1명 추가 확진…김태훈 팀장은 사흘간 자체 격리

[아시아경제 김형민 기자] 대장동 개발 특혜·로비 의혹을 수사하는 검찰 수사팀 내에서 코로나19 확진자가 1명 추가로 발생했다.

9일 법조계에 따르면 유전자증폭(PCR) 검사에서 음성 판정을 받았던 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 4차장검사) 소속 검사 1명이 재검사 결과 양성 판정을 받았다.

이로써 수사팀 내 확진자는 7명이 됐다. 앞서 지난 5∼6일 수사를 지휘하는 총괄 역할을 맡았던 경제범죄형사부 유경필 부장검사 등 검사 3명과 수사관 3명이 확진 판정을 받았다.

수사팀장인 김태훈 4차장검사는 코로나19 백신 접종을 완료했고 PCR 검사에서 음성 판정을 받긴 했지만 잠복기 등을 고려해 지난 8일부터 사흘간 휴가를 내고 집에서 자체 자가격리 중인 것으로 알려졌다.

다만 김 4차장검사는 밀접 접촉자로 분류되지 않아 방역 당국으로부터 2주 자가격리 대상자 통보는 받지 않은 것으로 전해졌다.

11일 복귀할 예정인 그는 수사팀과 전화 등 방식으로 수시로 소통하고 있다.

음성 판정을 받은 팀원들은 순차적으로 업무에 복귀하고 있다. 검찰에 따르면 다음 주가 돼야 팀원 대부분 복귀가 가능할 것으로 보인다. 필요하면 충원도 검토하기로 한 것으로 알려졌다.

검찰은 전날 의혹의 핵심 인물인 화천대유 대주주 김만배씨와 천화동인 4호 소유주 남욱 변호사를 구속 후 처음으로 소환하며 수사를 재개했다. 이들의 최대 구속기간이 만료되는 이달 22일 전까지 수사에 속도를 내야 하는 상황이다.

