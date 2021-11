아시아나항공, 국세청 추징금 970억 부과 받아

2015~2017년 법인세 세무조사 결과

[아시아경제 한진주 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 22,650 전일대비 300 등락률 +1.34% 거래량 456,379 전일가 22,350 2021.11.09 15:30 장마감 관련기사 화이자에 엇갈린 국내 증시…코스피, 낙폭 줄이며 2960선 마감아시아나항공, '싱가포르 노선' 주 5회 증편아시아나 타고 30년간 3050만명 美갔다 close 은 세무조사 결과 969억8397만원의 추징금을 부과받았다고 9일 공시했다.

서울지방국세청은 2015~2017년 법인세 등의 세무조사 결과에 따라 추징금을 부과했다.

아시아나항공은 "969억원은 세무조사 결과 통지서상 과세 예고 금액이며 추징금 최소화를 위해 관련 내용을 검토한 뒤 절차에 따라 대응할 예정"이라고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr