“관리체계 부재 등 예고된 인재” 과방위, 통신장애 일으킨 KT에 질타… KT “거듭 죄송”

[아시아경제 구은모 기자] 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 지난달 유·무선 통신망 장애 사고를 일으킨 KT에 대한 질타가 이어졌다.

9일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 과방위 전체회의에서 김상희 국회부의장(더불어민주당)은 “이번 사건은 KT의 안일하고 무능한 대응으로 단순 실수가 전국적인 통신 장애를 일으켜 큰 피해를 준 사건”이라며 “라우터(네트워크 경로 설정 장비) 교체라는 중요한 작업을 왜 KT가 아닌 협력사에 맡기는지 이해가 되지 않는다”고 지적했다.

이에 대해 이날 증인으로 참석한 강국현 KT 커스터머부문장(사장)은 “라우터 등 신규 장비 교체 등을 1년에 4000건 정도 진행하는데, KT는 두 회사로부터 라우터 장비를 구입해 사용한다”며 “해당 라우터 장비를 가장 잘 아는 업체가 유지·보수를 맡고 있다”고 답했다.

서창석 KT 네트워크혁신TF장(전무)도 “이번 사건은 기업망을 고도화하는 신규 장비인데, 신규 장비에 대해 가장 잘 아는 건 협력사”라며 “계약서상 하드웨어 설치부터 서비스 절차까지 협력사의 포션이어서 협력사가 주로 작업을 했다”고 부연 설명했다.

서 전무는 라우팅 오류가 전국으로 번지는 것을 막을 시스템 부재에 대한 지적에 대해서는 “라우터는 크게 센터, 주중기, 엣지 등 3개가 있는데, 센터와 주중기는 안정장치가 돼 있고, 엣지도 일부 돼 있는데, 이번에 신설로 들어가며 그 기능을 미처 집어넣지 못했다”고 답했다. 그러면서 “관리 책임은 분명 저희에게 있고 재발하지 않도록 유의하겠다”고 덧붙였다.

관련 작업의 매뉴얼 부재에 대한 지적도 이어졌다. 이용빈 더불어민주당 의원은 “각각 라우터마다 예방 체계가 존재했는데, 엣지 라우터 신규 설정을 하면서 그런 시스템이 누락된 상태에서 진행했다고 설명했다는 것을 보면 관련 매뉴얼이 있는지 의구심을 가질 수밖에 없다”고 말했고, 서 전무는 “그 부분 매뉴얼은 빠져있다”며 거듭 사과했다.

KT가 내놓은 보상안의 수준이 부족하다는 지적도 나왔다. 양정숙 무소속 의원은 “이번 사태로 전 국민이 피해를 입었고, 나라 전체가 블랙아웃을 겪었는데, 배상 수준을 보면 개인 1000원, 소상공인 7000~8000원”이라며 “이게 국민 정서에 맞다고 생각하냐”고 추궁했다.

이에 대해 강 사장은 “장애시간과 피해에 대한 규모가 다양해 피해 규모를 산정하고 확인하는 방법이 사실 어렵다”며 “상장사이기 때문에 주주의 이익 부분을 고려해 결정한 것이고, 지원전담센터로부터 소상공인의 피해 접수를 받고 있어 이런 상황을 보고 판단하도록 하겠다”고 답했다.

