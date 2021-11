전경선 전남도의원 “청소년미래재단 환골탈태 필요” 질타

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전경선 전남도의원(민주당·목포5)은 건전한 청소년 육성을 도모하기 위해 설립된 전남청소년미래재단에 대해 “뼈를 깎는 노력으로 재건돼야 한다”고 질타했다.

9일 전경선 의원이 제출한 자료에 따르면 전남청소년미래재단은 지난 1994년 청소년종합상담실로 개원해 순천YMCA에 위탁 운영된 이래 2012년 현재의 이름으로 변경돼 운영되고 있으며, 국비와 도비 등 연간 50억 원이 투입되고 있다.

전경선 의원은 전남도의회 기획행정위원회의 청소년미래재단 행정사무감사에서 “이 재단이 기관평가와 기관장 평가에서 4.23점과 3.04점이 각각 하락한 것은 존재 이유가 없다”며 “원장은 추진 방향을 제대로 잡아 책임 운영을 해야 한다”고 지적했다.

이어 “조직 내 임기제가 많은 것은 직원들이 소신껏 일하는 데 있어서 걸림돌”이라고 지적하고 “직원들이 승진에 대한 희망을 품고 자신의 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 규정을 바꾸는 등 신명 나는 일자리가 되도록 사내 분위기를 조성해야 한다”고 덧붙였다.

그러면서 “현재 청소년미래재단 원장은 조직장악, 업무 파악, 운영철학이 안 보여 자질이 의심스럽다”며 “청소년미래재단이 본연의 업무에 충실하고 미래 전남의 청소년들에게 도움이 되는 실질적인 기관이 되도록 상급 기관인 전남도에서도 설립 취지에 적절하게 운영될 수 있도록 향후 발전 방향 등을 큰 틀에서 다시 짜 새롭게 시작돼야 할 것”이라고 강하게 요구했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr