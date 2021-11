[아시아경제 한진주 기자] 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 110,500 전일대비 3,000 등락률 +2.79% 거래량 136,798 전일가 107,500 2021.11.09 15:30 장마감 관련기사 심상치 않은 내년 '증권업' 전망자사주 매입 릴레이...증권사 주가 띄울까증권가 "박스피에 증권株 더 담아라" close 은 3분기 연결 기준 영업이익이 3209억원으로 전년 동기 대비 9.72% 감소했다고 9일 공시했다.

매출은 1조3024억원으로 11.18% 증가했으나, 당기순이익은 2335억원으로 11.45% 감소했다.

