아이에스동서는 무궁화신탁으로부터 366억원 규모의 인천 주안동 삼영아파트 소규모 재건축사업 공사를 수주했다고 9일 공시했다. 이는 최근 매출액의 3.06% 규모다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr