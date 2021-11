[아시아경제 한진주 기자] AK홀딩스 AK홀딩스 006840 | 코스피 증권정보 현재가 25,650 전일대비 200 등락률 -0.77% 거래량 9,134 전일가 25,850 2021.11.09 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-17일[e공시 눈에 띄네]코스피-13일에이케이켐텍, 자회사 에이케이에셋 주식 220억원에 추가취득 close 는 종속회사인 에이케이에스앤디가 마포애경타운을 흡수합병한다고 9일 공시했다. 합병 후 존속회사는 에이케이에스앤디다. 합병비율은 에이케이에스앤디 대 마포애경타운이 1대 1.1695402다.

회사 측은 경영효율성 제고와 사업 경쟁력 강화를 위해 합병을 결정했다고 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr