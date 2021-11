[아시아경제 임춘한 기자] 이노션 이노션 214320 | 코스피 증권정보 현재가 59,400 전일대비 1,500 등락률 +2.59% 거래량 50,063 전일가 57,900 2021.11.09 15:30 장마감 관련기사 '사상최대 실적행진' 광고株 목표가 줄상향[클릭 e종목]"이노션, 호실적 대비 여전한 저평가"삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합) close 은 9일 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 399억원으로 전년동기대비 47.6% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다.

매출은 3876억원으로 전년동기대비 37.2% 증가했다. 순이익은 301억원으로 45.8% 늘었다.

