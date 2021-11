동신대 군사학과, 학부모·신입생 초청 워크숍 성료

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 군사학과(학과장 고재휘 교수)는 지난 8일 대학 중앙도서관 1층 동강홀에서 2022학년도 신입생·학부모 초청 워크숍을 진행했다고 9일 밝혔다.

이번 워크숍에는 수시 최초 합격생, 예비 합격생과 학부모 70여 명이 참석해 높은 관심을 보였다.

'꿈은 반드시 이루어진다'는 주제로 진행된 재학생 특강에서는 군사학과 선배들이 체계적으로 군 장교 시험을 준비하는 방법을 후배들에게 전수했다.

이어진 개별 상담을 통해서는 학부모와 신입생들이 교수들에게 직접 질문을 하며 동신대 군사학과의 군 장교 100% 합격 성과와 비결을 듣는 시간을 가졌다.

동신대 군사학과는 2014년 출범 이래 2018년부터 2021년까지 1~4기 졸업생들이 100% 장교 임관하는 기록을 세우고 있다.

재학생들도 100% 합격의 전통을 이어가며 현재 4학년 재학생 29명, 3학년 30명, 2학년 26명 전원이 졸업 전 군 장교선발시험에 최종 합격했다.

올해 입학한 1학년 34명 중 26명도 이미 군 장교선발시험을 통과하는 성과를 거두고 있다.

고재휘 동신대 군사학과장은 "최적의 시설과 혁신적인 교육 프로그램을 통해 재학생들이 엘리트 장교로 성장할 수 있도록 최선을 다해 지도하겠다"고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr