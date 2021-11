'코로나19 백신접종예약 시스템 불통' 해결, 최우수 사례 뽑혀

과기정통부 9일 3분기 10건 적극행정 우수 사례 선저 결과 발표

[아시아경제 김봉수 기자] 지난 7월 코로나19 백신접종예약 시스템 불통 당시 빠르게 대처해 사태를 해결한 공무원들이 과학기술정보통신부의 '적극행정 우수 사례'로 선정됐다.

과기정통부는 지난 4일 개최된 적극행정위원회에서 이를 포함해 총 10건의 3분기 우수 사례를 선정했다고 9일 밝혔다. 최우수 2건, 우수 3건, 장려 5건 등이다.

최우수 사례는 '코로나19 예방접종 사전예약시스템 구축'이 뽑혔다. 당시 50대 예약시 10시간 이상 대기하는 등 불편이 발생하자 ‘민ㆍ관 합동 전담팀(T/F)’을 구성해 시스템을 개선, 18~49세 예약 시 짧게는 2~3분, 길어도 10여분 만에 완료될 정도로 크게 단축시켰다. 이 사례는 올해 하반기 정부 부처간 심사에도 진출해 이달 25일 수상 여부가 결정된다.

'융합보안과 인공지능 기술로 안심스마트점포를 열다' 사례도 최우수상을 받았다. 절도나 폭력 등 물리적 위협과 중요정보 유출의 정보보안 위협에 대한 우려 없이 안심하고 이용할 수 있는 스마트점포를 개점할 수 있도록 했다.

‘우수’ 사례에는 ▲반도체 수급 안정화를 위한 생산설비의 유지보수 지원 ▲5세대(5G) 이동통신(휴대전화·기지국) 전자파 측정방법 획기적 개선 ▲기관·기업 업무협업을 통한 저소득층 공익보험 무료가입으로 사회안전망 구축 등이 선정됐다.

'장려' 사례에는 ▲고품질 키즈 과학 콘텐츠 구독서비스 ‘온앤오프 프리미엄 회원제’ 신규기획·운영 ▲ 과학기술기본법 시행령 개정을 통해 실패를 두려워하지 않고 과감히 도전하는 연구개발 지원근거 마련 등 5건의 사례가 선정됐다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr