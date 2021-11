[아시아경제 장효원 기자] 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 142,100 전일대비 8,400 등락률 +6.28% 거래량 601,094 전일가 133,700 2021.11.09 09:44 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[클릭 e종목] "컴투스, 가격과 상황 주시할 시기" close 가 대체불가토큰(NFT) 기업에 투자를 진행한다는 소식에 강세다.

9일 오전 9시25분 현재 컴투스는 전일 대비 5.83% 상승한 14만1600원에 거래되고 있다.

컴투스는 앞서 미국의 블록체인 플랫폼 기업 ‘미씨컬 게임즈’에 투자했다고 밝혔다. 미씨컬 게임즈는 자체 개발한 '미씨컬 이코노믹 엔진'과 '미씨컬 마켓플레이스 기반 플랫폼을 통해 이용자가 게임 내에서 자신만의 대체불가토큰(NFT)을 만들고 거래할 수 있도록 했다.

또 블록체인 게임회사 ‘애니모카브랜즈’와 NFT 전문업체 ‘캔디 디지털 등에 대한 전략적인 투자를 진행한 바 있다.

